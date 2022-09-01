«السياحة»: الحملة الترويجية للمقصد المصري حققت نتائج إيجابية

حققت الحملة الترويجية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع محرك البحث والرحلات «Wego»، خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2022، للترويج للمقصد السياحي المصري بعدد من الأسواق العربية، نتائج إيجابية حيث نجحت في زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن مصر بنسبة 151% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وفقًا لمؤشرات محرك البحث والرحلات Wego.

البحث عن المقصد السياحي المصري

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مصر كانت من أعلى الوجهات السياحية التي تم البحث عنها على محرك البحث والرحلات Wego، مقارنة بالدول الأخرى التي تم البحث عنها على ذات الموقع، لافتا إلى أن المسافرين بشكل فردي كان لهم النصيب الأكبر في عمليات البحث عن المقصد السياحي المصري بنسبة نمو 79% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، يليهم العائلات.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنه تم إطلاق هذه الحملة في إطار التعاون بين الهيئة ومحرك البحث Wego، الذي يعد أحد أكبر محركات البحث والرحلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من السائحين لزيارة مصر على مدار العام، لافتاً إلى إطلاق هذه الحملة على ثلاث مراحل في توقيتات مختلفة لتتزامن مع التوقيتات التي يفضلها السائحون بالسوق العربية للقيام برحلات سياحية.

الاستفادة من قاعدة مستخدمي محرك Wego

وأشارت سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة إلى أهمية التنوع في وسائل الدعاية وخاصة المتخصصة في السياحة، مشيرة إلى أن هذه الحملة أتاحت الاستفادة من قاعدة مستخدمي محرك Wego الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال الحملات الترويجية التي تسلط الضوء على المقاصد السياحية والأثرية والأنشطة المختلفة بها.

جدير بالذكر أن الحملة تضمنت نشر إعلانات مباشرة وبعض المقالات على محرك Wego عن أهم المقاصد السياحية والأثرية والأنشطة السياحية المختلفة بمصر.