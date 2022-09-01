1.1 مليون مواطن يستفيدون من برنامج الحماية الاجتماعية الجديد في دمياط

كشف علي الغزاوي، مدير عام مديرية التموين بمحافظة دمياط، عن عدد البطاقات التموينية بمحافظة دمياط المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية، وعددها حوالي 750 ألف بطاقة، يستفيد منها نحو مليون و101 ألف مواطن.

بدء صرف الدعم لأسر المحافظة

وأكد «الغزاوي»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة حددت الفئات المستهدفة الأكثر احتياجًا، وسيتم إضافة 100 جنيه زيادة على بطاقات التموين للأسر الأقل من 4 أفراد، و300 جنيها لبطاقات الأسر 4 أفراد فما فوق، وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر ولمدة 6 أشهر، وهي الفئات التي تحصل على معاش تكافل وكرامة، أو معاش حكومي أقل من 2500 جنيه ومرتب حد أقصى 2700 جنيه، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأرامل والمطلقات، وهذه هي الفئات التي تم حصرها بالفعل حيث تسعى الدولة من خلال برنامج الحماية الاجتماعية إلى دعم المواطنين الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة العالمية بتوفير السلع وزيادة الدعم للمستحقين.

وأضاف، أنه تم تحديد الفئات المستحقة للدعم الإضافي الذي أعلنت عنه وزارة التموين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

المستفيدون من الدعم

وأكد مدير عام التموين بدمياط، أن من سيستفيد بالدعم هم من سيظهر لهم الرسالة فقط، وسيتم صرف الزيادة بدية من الشهر الجاري حتى فبراير المقبل، مشير إلى أن الدعم عبارة عن سلع تموينية.