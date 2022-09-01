انتظام الملاحة في قناة السويس.. وعبور 57 سفينة بحمولات 3.4 مليون طن

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأنّ حركة الملاحة في القناة تعمل بصورة منتظمة، حيث سجلت التقارير الملاحية اليوم الخميس، عبور 57 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليوني طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 25 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن.

انتظام حركة الملاحة في قناة السويس

ووجّه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكدا امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة، وهي ناقلة الوقود AFFINITY، والتي جنحت بالكيلو متر 141 ترقيم قناة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

التعامل السريع مع الموقف

وأوضح رئيس الهيئة، أنّه فور وقوع الحادث تشكلت لجنة إدارة الأزمة وتم الدفع بـ5 قاطرات تتقدمها القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طنا، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة، لافتا إلى أنّ السفينة استأنفت عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى غاطس السويس.

يبلغ طول السفينة 252.2 متر، وعرضها 45 مترا، بحمولة قدرها 64 ألف طن، وعبرت القناة ضمن قافلة الشمال، في رحلتها قادمة من البرتغال والمتجهة إلى السعودية.