بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه.. تفاصيل «قرضك سندك» من بنك قناة السويس

تجذب المنتجات البنكية شريحة كبيرة من المواطنين، باعتبارها الوسيلة الأكثر أمانًا في الحصول على عائد مادي مضمون؛ إذ تقدم البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري مجموعة متنوعة من المنتجات التي ترضي رغبات العملاء، وتوفر لهم المزيد من الفرص في الحصول على العائد من خلال استثمار مدخراتهم في تلك المنتجات، وتعد القروض البنكية أكثر المنتجات طلبا من العملاء.

ويقدم بنك قناة السويس منتج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو «قرضك سندك»، الذي يضم العديد من المزايا لأصحاب الشركات في الأنشطة المختلفة، بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه.

تفاصيل قرض بنك قناة السويس

وترصد «الوطن» تفاصيل ومميزات «قرضك سندك» الذي يقدمه بنك قناة السويس.

- القرض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- قيمة التمويل: تصل إلى 5 ملايين جنيه.

- مدة القرض: تصل إلى 5 سنوات.

- من له حق الحصول على القرض: الأنشطة التجارية والصناعية، المقاولات المتخصصة، والأنشطة المتعلقة بالطاقة الجديدة.

المستندات المطلوبة للحصول على «قرض سندك»

- بطاقة الرقم القومي للشركاء والضامنين كافة.

- سجل تجاري حديث لا يتعدى 3 أشهر.

- بطاقة ضريبية.

- موقف ضريبي وتأميني لا يتعدى 3 أشهر.

- ضرورة وجود ميزانية لآخر 3 سنوات.

- عقد تأسيس الشركة وعقود التعديل.

- عرض أسعار في حالة تمويل الآلات ومعدات ووسائل النقل.

- التراخيص الخاصة بكل نشاط صناعي أو تجاري.

قرار البنك المركزي الأخير

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أعلنت في 18 أغسطس 2022، برئاسة حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب.