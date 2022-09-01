هيئة قناة السويس: جنوح طفيف لناقلة البترول.. وتعاملنا معه على الفور

قال صفوت جورج، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إنّ إحدى السفن العابرة من قناة السويس، وهي ناقلة بترول آتية من البرتغال إلى ميناء ينبع السعودي، واجهت مشكلة في أنظمة التوجيه في تمام الساعة السابعة والربع من مساء أمس، ما أدى إلى جنوحها بشكل طفيف.

سحب السفينة الجانحة

وأضاف جورج، في تقرير مُذاع ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الملاحة تعطلت في القناة نتيجة هذا الجنوح لوقت قليل، واتجه الفريق أسامة ربيع على الفور إلى القاطرات لسحب السفينة، وتم فتح المجرى الملاحي على الفور.

وتابع المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أنّ هذا الخطأ الفني يحدث في كل القنوات الملاحية، لافتًا إلى أنّ أي سفينة تعبر أي قناة ملاحية معرضة لأي عطل فني أو ميكانيكي أو هندسي.