بهدف الحماية الاجتماعية.. ماذا قدمت قوافل حياة كريمة الطبية للمواطن؟

تحرص الدولة المصرية على دعم المواطن المصري وتوفير الحماية الاجتماعية له، وكانت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» إحدى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل توفير الدعم والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، خصوصا في المناطق الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، فتعمل المؤسسة على الارتقاء بحياة المواطن المصري من خلال تحسين الخدمات المقدمة له، سواء كانت التعليمية أو الخدمية أو الصحية وغيره من الخدمات التي من شأنها التأثير في حياة المواطن.

قوافل طبية

وفي إطار جهود مؤسسة «حياة كريمة» لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، تطلق المبادرة عددا من القوافل الطبية في المحافظات والقرى المختلفة، خصوصًا الحدودية والأكثر احتياجًا، من أجل تقديم خدمة الكشف والعلاج للأهالي بالمجان.

وتشمل هذه القوافل عدد من التخصصات الطبية المختلفة، مثل «الباطنة، والرمد، والأسنان، والقلب، والصدر وغيرها»، إضافة إلى توافر صيدالية لصرف العلاج بالمجان للمواطنين، فضلا عن تكفل المبادرة بإجراء العمليات الجراحية لعدد من المواطنين.

فشهد شهر أغسطس الماضي إطلاق العديد من القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل التخفيف عن الأهالي، ففي يوم 29 أغسطس الماضي، أطلقت المؤسسة 3 قوافل طبية في محافظات «أسوان والوادي الجديد والإسكندرية»، تحديدا في مراكز نصر بالنوبة في أسوان، مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وأبيس 1 مركز شرق الأسكندرية.

التخصصات الطبية والمحافظات

واشتملت القوافل على تخصصات طبية مختلفة من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطن بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية، فجاءت التخصصات على النحو التالي «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، إضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل».

وتنظم هذه القوافل بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومن بداية يوم 29 وحتى يوم 31 من أغسطس الماضي شهد عدد من المحافظات المختلفة إطلاق المؤسسة لـ7 قوافل طبية، وكانت تلك المحافظات هي:

- محافظة الإسماعلية.

- محافظة الدقهلية.

- محافظة مطروح.

- محافظة المنيا.

- محافظة القاهرة.

- محافظة البحيرة.

- محافظة الجيزة.

ووقّعت القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» في محافظة الإسماعلية الكشف على 950 مواطنًا، إضافة إلى نقل 15 مواطنا إلى المستشفى لتلقى رعاية أكبر، اما في محافظة الجيزة، فقد تلقى 1568 مواطن الكشف من قبل القوافل الطبية، ونُقلت 5 حالات إلى المستشفى، وفي الوادي الجديد، كشفت «حياة كريمة» على 450 مواطنا، ونُقل 29 إلى المستشفى.