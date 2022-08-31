«حياة كريمة» بكفر الشيخ تنتهي من إحلال وتجديد 52 مدرسة بمطوبس

انتهت مبادرة «حياة كريمة»، من إنشاء وإحلال 52 مدرسة ومجمعين خدميين، و3 مجمعات زراعية بمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى الانتهاء من 52 مدرسة، بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وما زال العمل بإحلال كلي لمدرسة السيد البدوي بنسبة تنفيذ 95%، وإنشاء مدرسة إبراهيم الدسوقي، بنسبة تنفيذ 85%.

إنشاء 5 مجمعات خدمية

وأوضح المحافظ، أنه جرى أيضا الانتهاء من إنشاء 5 مجمعات خدمية، إذ جرى الانتهاء من إنشاء مجمع خدمي لخدمة المواطنين بقرية الجزيرة الخضراء، ومجمع خدمي بقرية برمبال، وجاري العمل في 3 مجمعات خدمية بقرية بني بكار بنسبة تنفيذ 96%، وقرية منية المرشد بنسبة 95%، وقرية البصراط، بنسبة تنفيذ 95%.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي أنه تم إنشاء 5 مجمعات زراعية، والانتهاء من إنشاء 3 مجمعات، الأول بمنية المرشد، والثاني بقرية بني بكار، والثالث بقرية برمبال، وجاري العمل بمجمعين بالجزيرة الخضراء بنسبة تنفيذ 95%، وبقرية اليسرى بالبصراط بنسبة تنفيذ 70%.

وتواصل أجهزة محافظة كفر الشيخ المختلفة، سباقها مع الزمن، للانتهاء من تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» الجاري تنفيذها حاليا بقري مركز مطوبس، بإجمالي 625 مشروعا، وبتكاليف 6.5 مليار جنيه.