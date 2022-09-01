«حياة كريمة» بالبحيرة: 1000 مستفيد من قوافل «الداخلية» خلال يومين

قال مهند الجيار منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إنّ اليومين الماضيين شهدا إطلاق وزارة الداخلية عدد من القوافل الإنسانية والطبية في إطار مبادرة «كلنا واحد»، بمحافظة البحيرة، تحت مظلة المبادرة الرئيسة «حياة كريمة»، حيث استهدفت الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف «الجيار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، عبر شاشة dmc، من تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الزيارة تضمنت عددا من القرى على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى دور الأيتام وكبار السن، كما قدمت المساعدات الطبية للمستشفيات.

قوافل طبية لوزارة الداخلية

وتابع منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، أن وزارة الداخلية أطلقت عددا من القوافل الطبية استهدفت عددا كبيرًا من المواطنين تخطى 1000 مواطن خلال يومين، حيث وفرت علاجا لبعض الحالات بالمجان، مشيرًا إلى أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشدد على عدم الاكتفاء برفع كفاءة البنية التحتية وتوفير الخدمات للأهالي في البحيرة، ولكن هناك هدف رئيسي للمبادرة وهو دعم وبناء الإنسان المصري.

حملات توعية

وأردف مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة: «خلال الفترة الأولى من المبادرة بدأنا حملات توعية ولقاءات مع المواطنين لاطلاعهم على المبادرة والأعمال التي ستتم في إطارها»، مشيرًا إلى أنها المبادرة هي الأولى من نوعها التي يشارك فيها الأهالي بطرح الأفكار الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع، وانتهاءً بتوعية المواطنين بالحفاظ على المكتسبات، كما جرى إطلاق عدد من القوافل الطبية والبيطرية والإنسانية على مدار العام الجاري.