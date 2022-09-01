«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن إجراءات الحماية الاجتماعية

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدمه الإعلامي باسم طبانة على قناة إكسترا نيوز، ملف جريدة «الوطن» الخاص بإجراءات الحماية الاجتماعية، التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن الأسر البسيطة.

وكان رئيس الجمهورية، وجّه بـ زيادة دعم بطاقات التموين لـ300 جنيه، كما أشاد رؤساء الأحزاب السياسية بقرار الرئيس، مؤكدين أنّه يستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع المادية للأسرة المصرية.

دعم الفئات الأكثر احتياجا

وأشار رؤساء الأحزاب وفقا لما نشرته «الوطن»، إلى أنّ هذه الإجراءات خطوة مهمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في ظل تداعيات الأزمة العالمية، كما أكد خبراء أنّ الحكومة قوية وتدعم مواطنيها.

وأبرزت «الوطن»، بدء صرف الزيادة اليوم، فضلا عن قرار تخصيص 600 مليون جنيه لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، إضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن، وشدد أعضاء الحوار الوطني، على أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاءت بمثابة طوق نجاة للحماية من تحريك الأسعار.

استجابة الرئيس للحوار الوطني

وتأتي إجراءات الحماية الاجتماعية، استجابةً من الرئيس السيسي، لما طرحته الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، حيث يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية الحوار الوطني، وأهمية ما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بأطرافه كافة، وذلك في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار الوطني، كما أنّ الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنّها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته.

وقرر الرئيس السيسي، زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100، كما وجّه بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تستهدف مليون اسرة في سبتمبر المقبل.