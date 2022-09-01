بدء صرف منحة التموين اليوم.. تصل إلى 300 جنيه وتستمر لـ6 أشهر

بدأ تنفيذ قرار صرف منحة التموين، اليوم الخميس 1 سبتمبر، من خلال منافذ البقالين، لصرف السلع التموينية بقيمة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

منحة التموين.. رسالة على بونات صرف الخبز

وجاءت منحة التموين في رسالة اليوم التي طُبعت على بونات صرف الخبز للأسر المستحقة فقط، والذين تم حصرهم بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة، بينهم 8 ملايين من أصحاب البطاقات التموينية، إذ جاءت المنحة كالتالي:

- إضافة 100 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها أسرة واحدة.

- إضافة 200 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها من أسرتين إلى 3 أسر.

- إضافة 300 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها أكثر من 3 أسر.

وزير التموين: بث رسائل بونات الخبز لمدة 7 أيام

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة ستستمر في إرسال رسائل بونات صرف الخبز للمواطنين المستحقين للدعم الاستثنائي لمدة 7 أيام، قائلا: «مش كل صاحب بطاقة تموينية هيصرف الدعم الاستثنائي، اللي هيصرف هي الفئات اللي حددناها وتستحق الصرف»، موضحا أنّ الفئات المستحقة، كما يلي:

1- كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

2- كل أسرة يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

3- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

4- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

5- الأرامل والمطلقات.

وقررت الحكومة صرف الدعم الاستثنائي في صورة سلع تموينية وليس دعما نقديا، إذ يتم صرف الدعم من منافذ بقالي التموين من قائمة السلع المدعمة، ويبلغ عددها 30 سلعة.