بدء صرف زيادة التموين الجديدة.. تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 300

بدأ اليوم الخميس 1 سبتمبر، صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية الذي يبدأ من 100 جنيه ويصل إلى 300 جنيه، للأسر الأولى بالرعاية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم، إذ تضمنت بونات صرف الخبز تعليمات للأسر المستحقة بإضافة 100 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها أسرة واحدة.

قيمة زيادة التموين الجديدة في رسالة على بونات صرف الخبز

فيما تضمن عدد آخر من بونات صرف الخبز إضافة 200 جنيه كدعم لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها من أسرتين إلى ثلاثة أسر، فضلا عن بونات أخرى دون عليها رسالة بصرف 300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر.

وتصرف الأسر المستحقة للدعم الاستثنائي زيادة التموين الجديدة من منافذ بقالي التموين في صورة سلع تموينية، إذ يستحق الزيادة بناء على الحصر الحكومي عدد 9 ملايين و100 ألف أسرة بأكثر من 36 مليون فرد؛ لتوفير الحماية الاجتماعية لهم بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة نسبة التضخم على مستوى العالم، ما أدى إلى إصدار توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية، حيث يتم صرف الدعم الاستثنائي الجديد لمدة 6 أشهر بداية من سبتمبر 2022.

الفئات المستحقة لزيادة التموين الجديدة

1- كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

2- كل أسرة يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

3- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

4- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

5- الأرامل والمطلقات.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنّ بونات صرف الخبز سيدوّن عليها رسالة زيادة التموين الجديدة لمدة 7 أيام، موضحا أن هناك 23 مليون بطاقة تموين لن يصرفوا زيادة دعم التموين، وأن من يستحق الزيادة هم 8 ملايين بطاقة فقط من حاملي البطاقات التموينية، والباقي من أصحاب معاش تكافل وكرامة والذين سيصرفون الدعم من خلال كارت ميزة.