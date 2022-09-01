تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات ومعاهد بعد دبلوم صنايع

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وكليات ومعاهد بعد دبلوم صنايع، حددت تفاصيله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن الضوابط هي نفسها ضوابط العام الماضي، ويتم التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني خلال شهر سبتمبر الجارِ، مشددة على جميع الطلاب بضرورة اتباع جميع القواعد بدقة.

كليات بعد دبلوم صنايع

كليات الآثار

- جامعات القاهرة والفيوم وأسوان وسوهاج وقنا والأقصر ودمياط والزقازيق ومطروح، في تخصصات ترميم آثار وترميم دقيق وترميم معماري.

كلية التربية

- جامعة حلوان في جميع التخصصات.

كلية الاقتصاد المنزلي

- في تنسيق الدبلومات الفنية، تقبل كلية الاقتصاد المنزلي الطلاب في جامعة حلوان قسم الملابس الجاهزة والنسيج والجلود وبدائلها، وجامعة المنوفية قسم الملابس الجاهزة، وجامعة العريش قسم الملابس الجاهزة والنسيج.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي

- جامعة حلوان والسويس وسوهاج وبني سويف في جميع التخصصات.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم «تعليم تبادلي» بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

وأكدت الوزارة أنه يشترط اجتياز الطالب، الاختبارات التي تجرى للطلاب المرشحين لكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وبرنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق جامعتي حلوان والإسكندرية بعد الترشيح.

معاهد بعد دبلوم صنايع

وأشارت الوزارة إلى أن القبول بالمجمعات التكنولوجية المتكاملة الأميرية والفيوم والسلام من تخصصي ميكانيكا وكهرباء ومدة الدراسة بهم أربع سنوات على مرحلتين، فبالنسبة للمجمع التكنولوجي المتكامل الأميرية والسلام سنتين دراسيتين يحصل بعدها على شهادة تكنولوجي متخصص، ويتم ترشيح المتميزين منهم للدراسة لمدة سنتين آخرتين يحصل بعدها على بكالوريوس، ويشترط اجتياز الطالب اختبار القبول الذي يعقد بالمجمع بعد الترشيح.

المعاهد التابعة لوزارة الصحة من تخصصات شعبة الكهرباء

- الفني الصحي بإمبابة

- الفني الصحي بالإسكندرية

- الفني الصحي بالزقازيق

- الفني الصحي بالمنصورة

- الفني الصحي بطنطا

- الفني الصحي بسوهاج

- الفني الصحي بأسوان