تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات ومعاهد بعد «دبلوم زراعة»

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يشمل كليات ومعاهد بعد دبلوم زراعة، يُقبل عليها الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، وأعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن التنسيق يبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وقالت الوزارة، إن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بنفس ضوابط العام الماضي، مؤكدة أنها حرصت على افتتاح العديد من الجامعات التكنولوجية التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية في مختلف التخصصات التعليمية وتؤهلهم لسوق العمل من خلال برامج بينية متخصصة.

كليات بعد دبلوم زراعة

حددت وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية كليات بعد دبلوم زراعة، مؤكدة أنه يتم القبول بكليات الزراعة من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.

- كلية الزراعة بمشتهر بنها.

- كلية الزراعة بقناة السويس.

- كلية الزراعة بالمنصورة.

- كلية الزراعة بشبين الكوم المنوفية.

- كلية الزراعة بالوادي الجديد.

- كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة العلوم الزراعية الزقازيق.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق حلوان.

- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق الإسكندرية.

وبالنسبة لكليات التربية في تنسيق الدبلومات الفنية، فيتم القبول وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي:

- كلية التربية بشبين الكوم جامعة المنوفية من جميع الشعب.

- كلية التربية جامعة كفر الشيخ.

- كلية التربية جامعة دمنهور.

- كلية التربية جامعة طنطا.

- كلية التربية جامعة المنيا.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه يشترط اجتياز الطالب الاختبارات التي تجري للطلاب المرشحين لبرنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق جامعتي حلوان والإسكندرية بعد الترشيح.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. معاهد بعد دبلوم زراعة

- المعاهد الفنية للسياحة والفنادق بالمطرية والإسكندرية وبورسعيد وقنا.

- المعاهد الفنية للسياحة والفنادق شعبة المطاعم بالمطرية والإسكندرية وقنا.

ونوهت إلى أنه بالنسبة للطالب الذي يرغب في القبول بمعاهد المطرية والإسكندرية وقنا شعبة المطاعم، عليه أن يجتاز اختبار القدرات الذي يعقد بالمعهد بعد الترشيح.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمعاهد العالية الخاصة، فهي تقبل من الحاصلين على الثانوية الزراعية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60 % فأكثر للدرجات ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة الشرقية

- الشهادات الفنية الزراعية نظام «3-5» سنوات.

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة

- معهد عالي تعاون زراعي شبرا الخيمة

- معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط