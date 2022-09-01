تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات ومعاهد بعد دبلوم تجارة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وكليات ومعاهد بعد دبلوم تجارة، موضحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن التنسيق يتم وفق ضوابط العام الماضي، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع القواعد بدقة.

كليات بعد دبلوم تجارة

وقالت وزارة التعليم العالي، إنه يتم القبول بكليات التجارة وبرنامج التعليم التبادلي من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي:

- كلية التجارة انتظام وانتساب موجه في جامعات «القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا والمنصورة وحلوان والزقازيق والمنوفية وقناة السويس وجنوب الوادي وبني سويف وبنها وسوهاج وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط والسويس وبورسعيد وأسوان ومدينة السادات والعريش».

- كلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم إدارية ومالية بجامعة الزقازيق.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بجامعة بورسعيد.

- برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

- برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

وأكدت أنه يشترط اجتياز الطالب الاختبارات التي تجرى للطلاب المرشحين لبرنامج التعليم التبادلي بكليتي السياحة والفنادق جامعتي «حلوان والإسكندرية» بعد الترشيح، ويتم القبول بكليات التربية من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي وهي:

- جامعة حلوان في جميع التخصصات العلمية.

- جامعة سوهاج

- جامعة طنطا

- جامعة كفر الشيخ

- جامعة مدينة السادات

معاهد بعد دبلوم تجارة

ونوهت إلى أنه بالنسبة للقبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبى والإحصاء يتم وفقاً لقواعد القبول الجغرافي ومدة الدراسة بها سنتين، ويجب أن يكون الطالب من الحاصلين على الثانوية التجارية في تخصصات «الإدارة والتسويق وسوق المال».

- المعاهد التابعة لوزارة الصحة وهي «الفني الصحي بالإسكندرية والفني الصحي بالزقازيق والفني الصحي بالمنصورة والفني الصحي بطنطا والفني الصحي بالإسماعيلية والفني الصحي ببني سويف والفني الصحي بسوهاج»، وبالنسبة للمعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات، هي «الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي»، ويتم القبول بهذه المعاهد بشرط اجتياز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول التي تعقد بالمعهد بعد الترشيح، وأن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.

ونوهت إلى أنه يتم القبول أيضاً بالمعاهد الفنية التجارية في «المطرية والروضة وقنا والمحلة ودمياط والمنصورة وشبرا ودمنهور وبورسعيد والعريش وأسيوط وطنطا وأسيوط وبنها والزقازيق وقويسنا وسوهاج».

وأكدت أنه بالنسبة للمعاهد الفنية التجارية، يتم القبول بها من جميع الشعب، وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، وبالنسبة للقبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين علي الثانوية التجارية نظام 3 سنوات، يُشترط الحصول على 60% فأكثر، ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.