تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022 .. مطلع الشهر المقبل

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، أن تنسيق المرحلة الثالثة 2022، سينطلق بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب مباشرة، موضحا أن المرحلة الثانية لم تحسم الحدود الدنيا لتنسيق المعاهد.

تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022

وأشار «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022، سينطلق خلال شهر سبتمبر المقبل، في النصف الأول من الشهر، مؤكدا أنه جرى الاستعداد بمكاتب التنسيق الإلكتروني لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، خاصة فيما يتعلق بعدد الرغبات التي تقدر بـ75 رغبة لكل طالب.

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق معاهد الدبلومات الفنية2022، لجميع التخصصات سواء صناعية أو تجارية أو زراعية او سياحية، مشددا على التنفيذ الكامل لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

الجامعات الخاصة تستقبل طلاب الثانوية العامة 2022

في السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال طلاب الثانوية العامة 2022، للتقدم والالتحاق بمختلف الكليات، وفقا للحدود الدنيا للقبول التي أقرها «الأعلى للجامعات الخاصة»، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي