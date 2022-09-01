بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي بني سويف»

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، أعلي نفق سنور دائرة محافظة بني سويف، ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الشرقي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أعلي نفق سنور، أسفر عن إصابة 4 اشخاص بإصابات مختلفة.

ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق ب3 سيارات اسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للوقوف على مدى إصابتهم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

اسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم؛ سها سليمان محمد 32 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الكتف الأيمن والأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ناجيه محمد عرابي 65 عامًا، مصابه بإشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه كسر في الذراع الأيسر، و محمد سليمان محمد 31 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد محمد عبد الحافظ 40 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج.