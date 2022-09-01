السياحة تدرس المشاركة في «تحيا مصر للاستثمار الفندقي» بدبي نوفمبر المقبل

تدرس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، المشاركة في معرض «تحيا مصر للاستثمار السياحي والفندقي»، الذي سيقام بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل.

استطلاع رأي القطاع السياحي بشأن المشاركة في المعرض

وطالبت الهيئة، بمعرفة رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن رغبة القطاع السياحي والفندقي في المشاركة بالمعرض، والذي يستقطب عددا كبيرا من الشركات المصرية العاملة في القطاع السياحي والعقاري؛ لبحث فرص الاستثمار بالمجالين السياحي والعقاري في المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، خلال الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المعرض ستنظمه مجموعة «بايونير» لتنظيم المعارض والمؤتمرات وهي شركة إماراتية، مشيرا إلى أنّ تلك الدورة من المعرض هي الأولى.

وأرسل علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورًا إلى الفنادق وجمعيات المستثمرين، والشركات المالكة للفنادق والتي تديرها حمل رقم 152 لعام 2022، طالب خلاله الفنادق بإبداء رأيها نحو جدوى المشاركة في معرض «تحيا مصر للاستثمار السياحي والفندقي»، خلال أسبوع؛ ليتسنى للغرفة إرسال الرد إلى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

مشاركة أعداد كبيرة من الشركات المصرية والإماراتية بالمعرض

وأوضح مصطفى البهنساوي، المدير العام للشركة المنظمة للمؤتمر، أنّ المعرض يوفر منصّة مثالية لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل بناء مستقبل طموح وواعد يرتكز على إقتصاد متنوع ومبتكر، لافتًا إلى أنّ المعرض سيستقطب عددا كبيرا من الشركات المصرية والإماراتية المتخصصة فى قطاع السياحة، جنبا إلى جنب مع عدد آخر من المؤسسات الداعمة وأهمها غرفة دبي؛ لتشجيع حركة الاستثمار.

وأضاف خلال الخطاب، الذي أرسله إلى اللواء إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون المالية والاستثمار، أنّ المؤتمر الذي سيُقام على هامش المعرض سيستقطب عددًا كبيرًا من المستثمرين والخبراء والمتخصصين في قطاعي السياحة والاستثمار الفندقي، ما يوفر للمشاركين وصناع القرار الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة.