المنشآت الفندقية: دورات تسوق إلكتروني للعاملين بالفنادق أكتوبر المقبل

أعلن هيثم نصار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن تنظيم دوات تدريبية أونلاين، للعاملين بالفنادق في مجال التسوق الإلكتروني، وذلك في إطار حرص الغرفة على مصالح الأعضاء وتنمية العنصر البشري بالقطاع الفندقي، وتطبيقا لتوجه الدولة المصرية بضروة التحول الرقمي لمواكبة التطور العالمي من حيث الاعتماد على التسويق الإلكتروني وأهميته في زيادة نسب الإشغال كمصدر للتسويق وجلب السياحة الوافدة وأيضا الداخلية.

الدورات خلال شهر أكتوبر

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم 148 لسنة 2022، الذي تم تعميمه على فنادق الجمهورية فئة 1 و2 و3 و4 نجوم، أن تلك الدورات مقدمة من مؤسسة دولية متخصصة في تنمية المبيعات والتسويق، تأسست عام 1927 ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ تلك الدورات خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أنه بعد الدعم الذي قدمته غرفة المنشآت الفندقية لتلك الدورات؛ أصبحت تكلفة المشاركة بتلك الدورات للعاملين بفنادق فئة 1و2 نجوم، 75 دولارا للفرد بدلا من 150 دولارا، وللعاملين بفنادق 3 و4 نجوم 100 دولار للفرد بدلا من 200 دولار.

محتويات الدورات التدريبية

ولفت إلى أن محتويات التدريب خلال الدورات سيشمل تعريف التسوق الرقمي وأهميته، وتعريف التوزيع التسويقي وأهميته، وأفضل الممارسات في التسويق الإلكتروني مع الاستدلال بحالات استرشادية سابقة وعمل قائمة وإجراءات تنفيذية بذلك.

وأوضح رئيس لجنة التدريب بغرفة المنتشآت الفندقية، أن محتوى دورات التسويق الإلكتروني يشمل أيضًا تعريف ماهية تنمية وإدارة الإيرادات وتعريفها وأهميتها وأفضل واسوأ الحالات السابقة الإسترشادية وعمل قائمة إجراءات تنفيذية، إضافة إلى كيفية الدمج الرقمي.

وناشد "نصار" الفنادق الراغبة في مشاركة العاملين بها بتلك الدورات موافاة الغرفة بالأسماء المرشحة عبر البريد الإلكتروني للغرفة في موعد أقصاه الأحد 4 سبتمبر 2022.