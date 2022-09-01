مراد مكرم وعمرو عبدالعزيز وبطرس دانيال يشاركون في تشييع جنازة أمين العسال

يشارك الفنان مراد مكرم والمخرج أشرف فايق، والفنان عمرو عبدالعزيز، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، في تشييع جنازة الفنان الراحل أمين العسال، من مسجد السيدة نفسية.

بطرس دانيال يتحدث عن أمين العسال

وأعرب الأب بطرس دانيال عن حزنه الشديد على رحيل أمين العسال، موضحا: «ده لسه كان بعتلي تهنئة عشان عيد العذراء، كان من أطيب الشخصيات وأجدعهم».

وفاة أمين العسال

وغيب الموت، الفنان والإعلامي أمين العسال، مساء الأربعاء، بعد صراعٍ مع المرض، داخل إحدى مستشفيات القاهرة.

وتحولت منصّات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء لنعي الفنان الراحل أمين العسال، ونعاه عدد كبير من العاملين بالوسط الفني، أبرزهم الفنانة شهيرة، عمرو محمود ياسين، آيتن عامر، أيمن بهجت قمر وآخرين.

الفنان أمين العسال هو نجل الفنانة الراحلة سهير طه حسين، وكانت له مشاركات عدة في الأعمال الفنية، أبرزها «شمال يا دنيا.. وتبقى الأرض دائما، المواطن برص»، كما عمل مقدم برامج في عدد من المحطات الفضائية.