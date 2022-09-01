800 لاعبة تتنافس في أول بطولة رياضية للنساء بالغردقة

تستضيف مدينة الغردقة فعاليات أول بطولة رياضية للمرأة بمشاركة 800 لاعبة، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور نرمين أبو سريع مقررة فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر، وقيادات الاتحادات الرياضية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمرأة.

انطلاق أول بطولة رياضية للمرأة في الغردقة

وانطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة الرياضية الأولى للمرأة في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالصالة المغطاة، بمشاركة ممثلات لمدن وأندية البحر الأحمر يتنافسن في 7 ألعاب رياضية مختلفة هي الكاراتيه والكيك بوكسينج والجمباز والباليه والتنس الأرضي وكرة السلة وكرة الطائرة والسباحة.

تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة

وأشارت نرمين أبو سريع مقرر المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر فى بيان صحفى اليوم الخميس، إلى أن البطولة تهدف إلى تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة في محافظة البحر الأحمر، وتقديم الدعم المعنوي للفتيات أصحاب الألعاب الجماعية والفردية المشاركات في البطولة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا المرأة وأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر.

يذكر أن البطولة تستمر لمدة يومين ويقام حفل ختام البطولة بالصالة المغطاة بالغردقة حيث يتم تكريم البطلات، ويشمل الحفل عدد من الفقرات الفنية، والعروض الرياضية لجميع الألعاب المشاركة.