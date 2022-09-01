محافظ جنوب سيناء: تخفيضات معرض أهلا مدارس 2022 تصل إلى 50%

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن نسبة التخفيضات في معرض «أهلا مدارس» في مدينة الطور، موضحًا أن نسبة التخفيضات تترواح بين 30 إلى 50% على كل السلع في المعرض.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى اختيار قطعة أرض في منطقة حي الزهور، تعتبر وسط البلد لإقامة المعرض والذي سوف يفتتح خلال أيام، بالتنسيق بين مديرية التموين بجنوب سيناء والغرفة التجارية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على متابعة المعرض بعد الافتتاح حتى لا تتغير الأسعار.

100 صنف في «أهلا مدارس» 2022

قال المحاسب سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن» إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة أن تقدم الشركات العارضة لمعرض أهلا مدارس خصومات للمواطنين تماشيًا مع الحالة الاقتصادية، مع توفير منتج جيد وبسعر أقل من السوق بنحو 30 إلى 50% لجذب المواطنين.

وأضاف «عبدالقادر» أن الشركات العارضة تقدمت بعدة عروض للمشاركة في المعرض الذي سوف ينطلق الأسبوع المقبل حتى بداية العام الدراسي، موضحًا أن إجمالي الأصناف المعروضة خلال المعرض تزيد عن 100 صنف عبارة عن كل مستلزمات العام الدراسي الجديد.

موعد افتتاح أهلا مدارس

وكشف وكيل وزارة التموين عن موعد افتتاح المعرض حيث تقرر يوم الثلاثاء المقبل بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، مع وضع الأسعار على كل سلعة ووضع نسبة التخفيض.

وتابع أنه عقب الافتتاح سيكون معرض أهلا مدارس متاحًا للمواطنين من أجل شراء المستلزمات المدرسية قبل بداية العام الدراسي.