انطلاق معارض «أهلا مدارس» في الفيوم السبت.. خصومات تصل لـ30%

تكثف مديرية التموين بمحافظة الفيوم استعدادتها بالاشتراك مع الغرفة التجارية، لافتتاح معرض «أهلاً مدارس 2022» بمدينة الفيوم، لعرض جميع المنتجات التي يحتاجها طلاب المدارس من ملابس وشنط مدرسية، وأحذية، وأدوات مكتبية بينها كشاكيل وآلات حاسبة وأقلام وغيرها، وأطعمة خاصة بالسندوتشات، بأسعار مخفضة، وجميعها تتميز بالجودة العالية، للتيسير على المواطنين، كما يجرى البحث عن أماكن مناسبه لفتح معرضين آخرين في مركزي طامية وسنورس، وذلك بالاشتراك مع 16 مكتبة، وقرابة 50 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس.

وفي هذا الصدد، تكشف «الوطن» كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلا مدارس» بمحافظة الفيوم، والمنتجات التي يضمها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مكان معرض أهلاً مدارس 2022

وكشف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أنّ المديرية تعمل على قدمٍ وساق، لافتتاح المعرض قريباً، موضحاً أنّ مكان معرض أهلاً مدارس 2022 سيكون أمام نادي الشبان المسلمين، بشارع أحمد شوقي بمحافظة الفيوم، موضحاً أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سيقوم بافتتاح المعرض وتفقد المعروضات.

خصم 30% على المنتجات

وأوضح وكيل وزارة التموين بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنّ المنتجات الموجودة في معرض أهلا مدارس 2022، تتجاوز أسعار الخصم عليها نسبة 30%.

وأشار إلى أنّ معرض أهلا مدارس، سيشمل ملابس، وشنط، وأحذية، وأدوات مكتبية، ومستلزمات كومبيوتر، إضافة إلى مستلزمات الساندوتشات مثل علب الجبن والمربى والمخلالات وغيرها، مؤكداً أنّ كل المنتجات المعروضة والأسعار تخضع لرقابة مشددة من التموين والغرفة التجارية، للتأكد من جودتها، ونسبة التخفيضات المعلنة على المنتجات.

معارض في مختلف المراكز

واختتم «حرز الله» حديثه قائلاً، إنّ حزب «مستقبل وطن» أقام بالفعل معارض «أهلاً مدارس» في مختلف مراكز المحافظة، موضحاً أنّه جاري دراسة وتوفير أماكن جيدة، لافتتاح معارض أهلاً مدارس في مركزي طامية ويوسف الصديق.