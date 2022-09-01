توزيع 2000 كيلو جرام من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بالغربية

عملت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، من خلال مشروع الصكوك، على توزيع 2000 كيلو جرام من لحوم الأضاحي، على الأسر الأكثر احتياجًا داخل قرى ومدن محافظة الغربية.

التنسيق بين الأوقاف والتضامن

وقال الدكتور خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية، إن مديرية الأوقاف بالمحافظة، مستمرة في توزيع صكوك الإطعام على مدار العام، من حيث الجمع والتوزيع، ويجري التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي أسبوعيا، لمعرفة الأسر الأكثر احتياجا من أجل توزيع لحوم الأضاحي عليها.

ولفت «خضر» إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا، تنفيذاً إلى توجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بضرورة استمرار العمل المجتمعي، ودعم الأسر الأكثر احتياجا، من خلال الصكوك.

بحث اجتماعي للأسر المستحقة

ومن جانبه أكد شيخ العرب عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه يوجد بروتوكول تعاون بين المديرية ومديرية الأوقاف بالغربية، وتم استلام 2000 كيلو من اللحوم من مديرية الأوقاف خلال الأسبوع الجاري، وعلى الفور تم توزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا، داخل 4 مراكز بمحافظة الغربية، موضحا أن اختيار الحالات يتم بناء على بحث اجتماعي تقوم به إدارة التضامن الاجتماعي من أجل إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

من جانبه، قال الدكتور خالد أبو المجد مدير العلاقات العامة، أن التوزيع يتم علي الأسر الأكثر إحتياجا ورعاية، وتم توزيع 2000 كيلو من اللحوم الحمراء، داخل مركز كفر الزيات، وسمنود، والمحلة، والسنطة، وتم تسليم كل إدارة منفردًا، بإشراف مديرية الأوقاف.