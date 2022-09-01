الأوقاف: 500 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي خلال 7 سنوات

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية عام 2015 مشروع صكوك الأضاحي في إطار دورها الاجتماعي ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا، كما أطلقت في مارس الماضي مشروع صكوك الإطعام، وتتوسع الوزارة في توزيع اللحوم على مدار العام، وذلك لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توزيع صكوك الأضاحي بالتعاون مع التضامن

وقالت وزارة الأوقاف في بيان، إن مشروع صكوك الأضاحي يتم بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية، على توفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، بتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا على مدار العام، ووصلت تكلفة الموارد المالية إلى حوالي 11 مليار جنيه.

وأضافت أن مشروع صكوك الأضاحي لاقى منذ إطلاقه إشادات واسعة من المضحين والمواطنين الذين يحصلون على لحوم الأضاحي، وتعمل وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن للتأكد من حصول المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية على اللحوم، وتأكيد الوزارة على أن مبلغ صك الأضحية يتحول كاملا للحوم لصالح الأولى بالرعاية، كما لا يتحمل المشروع أي مصروفات أو خصومات إعلانية.

صكوك الأضاحي والإطعام ضمن مبادرة حياة كريمة

وأكدت الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي وصكوك الإطعام ضمن إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية لتوفي الرعاية اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، واستفاد حتى الآن من مشروع صكوك الأضاحي أكثر من 3 ملايين و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين.

وأعلنت الوزارة أن حصيلة مشروع صكوك الأضاحي منذ إطلاقه بلغت 508389942 جنيهًا، وتم توزيع 5424 طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين.

ولفتت إلى أن مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها شهدت تطورا منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طنًا من اللحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 ملايين جنيه، بينما تم توزيع 678 طنًا من اللحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طنًا من اللحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طنا من اللحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.

فتح مشروع صكوك الأضاحي بداية من شهر رمضان المبارك

وأكدت الأوقاف أنه سيتم فتح مشروع صكوك الأضاحي لهذا العام مع بداية شهر رمضان المبارك، وذلك حتى يتسنى للجميع المشاركة في هذا العمل وتوفير الرعاية للأسر الأكثر احتياجا، وذلك بعد الإقبال الكبير على شراء صك أضحية الأوقاف خلال الأعوام الماضية، كما وفرت وزارة الأوقاف نوعين من الصكوك الأول للحوم البلدية بسعر 3800 جنيه للصك، وتم طباعة 10 آلاف صك منها، والثاني للّحوم السودانية بسعر 2200 جنيه للصك، وتم طباعة 120 ألف صك منها، وذلك في هيئة وثائق مؤمنة منعاً لتزويرها.

ذبح الأضاحي بالمجازر

وأوضحت الوزارة أنه يتم ذبح الأضاحي داخل مصر وبالمجازر الخاصة بوزارة التموين، إذ وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع وزارة التموين يتضمن قيام الأخيرة بتوفير رؤوس أضاحي الأوقاف من البقر السوداني والبقر البلدي الحي الذي يتم استيراده لحساب وزارة الأوقاف ويتم ذبحه بمجزر أبو سمبل بمحافظة أسوان تحت إشراف علماء وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان والطب البيطري بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.