بعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. 13 كلية حقوق متاحة في التنسيق

برزت كليات الحقوق في مختلف جامعات مصر كونها الفرصة الأخيرة الكبرى في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب العلمي والأدبي وبالتحديد عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 للطلاب الذين سوف ينضمون لتلك المرحلة، ما يجعل الأنظار تتجه إلى كلية الحقوق لأن لها مستقبل مهني مميز إذ كان في الطريق القضائى أو المحاماة وغيرها من الطرق المميزة.

وتعد كلية الحقوق فرصة كبرى لتقديم طلاب الثانوية العامة 2022 بها خلال المرحلة الثالثة التي المقرر انطلاقها خلال الأيام الجارية فور انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب، وهي المرحلة التي تضم الطلاب الناجحين مسبقا بالإضافة إلى طلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني التي أعلنت نتيجتهم اليوم.

13 كلية حقوق تنتظر الطلاب بعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي، فإن كليات الحقوق متاحة عبر 13 جامعة لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الكليات 2022 ولكن بنظام الانتساب الموجه فقط، حيث إن تلك المرحلة تتاح لكافة الطلاب الناجحين كون أن الحد الأدنى بها 205 درجات أي بنسبة 50%، من العلمي والأدبي وهي المرحلة التي ينتظرها 66.754 طالب من الشعبتين الأدبي والعلمي من طلاب الدور الأول.

بعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. ارتفاع طلاب المرحلة الثالثة في التنسيق

لم يقف الأمر عند هذا فحسب بل سيتم إضافة 138.475 طالب من الشعبتين الأدبي والعلمي من طلاب الدور الثاني الذين أعلنت نتيجتهم اليوم وفقا لوزارة التربية والتعليم ضمن إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 وذلك لتنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022، لذا تعد كليات الحقوق الفرصة الأبرز لهم ضمن عدد من الكليات الأخرى المتواجدة في تلك المرحلة.

كليات الحقوق المتاحة في جامعات مصر

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أن المرحلة الثالثة بها فرص الالتحاق بكليات الحقوق في 13 جامعة بنظام الانتساب الموجه، وهي في جامعات: «جامعى الإسكندرية، جامعة أسوان، جامعة مدينة السادات، جامعة حلوان، جامعة جنوب الوادي، جامعة سوهاج، جامعة طنطا، جامعة أسيوط، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة بني سويف، جامعة المنوفية بشبين الكوم».