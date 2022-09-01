مصرع صبي صعقا بالكهرباء داخل ورشة تصليح سيارات ببني سويف

لقي صبي عمره 16 عامًا، مصرعه اليوم الخميس، إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء عمله بداخل ورشة حدادة لتصليح السيارات، بقرية معصرة نعسان التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، ونُقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة صبي بصعق كهربائي في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد مصرع صبي عمره 16 عامًا صعقا بالكهرباء خلال عمله بورشة لتصليح السيارات، وتم نقله إلى مستشفي اهناسيا التخصصي في محاولة لإسعافه، وعند توقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته متأثرًا بصعق كهربائى، وتم التوجيه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ايداع جثة المتوفي مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي

وتم إيداع جثة الطفل مشرحة المستشفى، وأُخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

وفاة صبي صعقا بالكهرباء في إحدى اللوحات الإعلانية بشارع في بني سويف

يشار إلى وفاة صبي آخر قبل يومين بأحد شوارع مدينة الفشن جنوب بني سويف، إثر تعرضه لصعق كهربائي من إحدى اللوحات الإعلانية في الشارع أثناء توصيله والدته إلى إحدى المستشفيات، ووجه محافظ بني سويف بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وقتها.