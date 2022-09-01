انتظام صرف المنحة الاستثنائية للسلع التموينية في أول أيامها بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، انتظام تنفيذ الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية لصرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، وتتراوح بين 100 و300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة.

وشهدت عمليات صرف المنحة الاستثنائية للسلع التموينية للمواطنين؛ انتظام الحركة التموينية وتوافر كافة السلع بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين والمنتشرة على مستوى المحافظة والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي بنطاق مختلف المدن والمراكز بالمحافظة.

تحديد القيمة المالية للمنح التموينية

ويجرى إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة الموجود بها من أسرتين لثلاث، على أن يتم صرف 300 جنيه لأكثر من 3 أسر طبقا لتوجيهات الرئيس.

وسيتم إرسال رسالة على كود صرف الخبز للأسر المستحقة للمنحة الاستثنائية، التي ستتضمن إضافة 100 جنيه على بون الخبز الخاص ببطاقة التموين الخاصة بالمستفيد، وذلك لمدة 6 أشهر.

الأمر نفسه مع البطاقات المستحقة 200 أو 300 جنيه، وفي حالة أنه غير مستحق سيكون الصرف كما هو دون زيادة، ويبدأ صرف المقررات التموينية من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، وجميع السلع التموينية متوفرة بجميع المنافذ.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الدعم التمويني للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية كمنحة استثنائية لتوفير الحماية الاجتماعية لهم التخفيف عن كاهل المواطنين.