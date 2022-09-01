نظام التموين الجديد.. 6 أشهر دعم استثنائي على البطاقات بقمية 100 جنيه

نظام التموين الجديد بدأ تطبيقه اليوم 1 سبتمبر ولمدة 6 أشهر فقط والخاص بتطبيق الحزمة الإجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتوفير الحماية الإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بعد تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار صرف دعم استثنائي للأسر الأكثر استحقاقا والذين تم حصرهم من قبل الجهات الحكومية بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة، بينهم 8 ملايين من أصحاب البطاقات التموينية.

نظام التموين الجديد.. حزمة اجتماعية من 100 جنيه إلى 300 جنيه

وشمل نظام التموين الجديد تطبيق الحزمة الاجتماعية المقرة من الحكومة والتي طبقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بدءا من اليوم من خلال صرف قيمة الدعم في صورة سلع تموينية من منافذ البقالين لمن تسلم فقط رسالة على بون صرف الخبز تفيد بإدراج الزيادة على البطاقة، تحدد قيمة الزيادة كالتالي:

- إضافة 100 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها أسرة واحدة.

- إضافة 200 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها من أسرتين إلى 3 أسر.

- إضافة 300 جنيه كدعم تمويني لمدة 6 أشهر للبطاقة التموينية المدرج عليها أكثر من 3 أسر.

الفئات المستحقة للدعم الاستثنائي

وأرسلت بونات صرف الخبز بدءا من اليوم للأسر المستحقة كالتالي:

1- كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

2- كل أسرة يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

3- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

4- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

5- الأرامل والمطلقات.

وتستمر رسائل بونات صرف الخبز لمدة 7 أيام لإفادة صاحب البطاقة التموينية بإضافة مبلغ الدعم الاستثمائي على البطاقة.