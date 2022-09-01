الكليات المتاحة بجامعة الملك سلمان الدولية لطلاب الثانوية العامة دور ثان

أعلن الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، توافر أماكن شاغرة لعدد من الكليات بالجامعة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022.

الفترة المحددة للتقديم في الجامعة

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع الكليات متاحة، عدا كليات الطب والصيدلة بمختلف فروعها، أما باقي الكليات يوجد بها أماكن شاغرة في الجامعة، موضحا أن فترة التقديم في الجامعة مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.

أضاف رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، أن الفرصة متاحة للطلاب والطالبات من الثانوية العامة الذين اجتازوا الدور الثاني، للتقديم للكليات الأخرى.

أشار إلى أن الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في الجامعة 8 كليات، وهناك تخفيضات لتشجيع الدراسة بها وهي:

１- كلية التمريض.

２- كلية علوم الحاسب ونسبة التخفيض 25%.

３- كلية الهندسة نسبة التخفيض 25%.

４- العلوم الإدارية نسبة التخفيض 25%.

５- كلية اللغات التطبيقية ونسبة التخفيض 35%.

６- كلية السياحة والضيافة ونسبة التخفيض 35%.

７- كلية الزراعات الصحراوية ونسبة التخفيض 35%.

８- كلية الصناعات التكنولوجية نسبة التخفيض 50%.

فرصة للدراسة بجامعة الملك سلمان

يذكر، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، صدق على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، ويبحث الطلاب والطالبات الذين تخطوا امتحانات الدور الثاني عن الأماكن الشاغرة في الجامعات الحكومية أو الأهلية للالتحاق بالكلية المتاحة.