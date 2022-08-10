جامعة الملك سلمان الدولية تمنح نسبة خصم محددة للحاصلين على الثانوية العامة

أعلن الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، طرح عدد من المنح الدراسية بنسبة خصم مُحددة، في بعض المجالات الاستراتيجية للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021-2022، في إطار تطبيق رؤية الدولة 2030، وتوجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية، بإتاحة فرص تعليم عالي متميز في المجالات الاستراتيجية ذات الأوﻟوية لسوق العمل المحلي والدولي، بعد موافقة مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد شعيره.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تفاصيل المنح الدراسية جاءت كالتالي:

مجال الهندسة:

- تقديم 35 منحة في برامج هندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي- بنسبة خصم 25%.

- تقديم 25 منحة في برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة خصم 25%.

- تقديم 30 منحة في برنامج العمارة، بنسبة خصم 25%.

مجال علوم الحاسب:

- تقديم 30 منحة في برنامج علوم الذكاء الاصطناعي-بنسبة خصم 25%.

- تقديم 25 منحة في برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية بنسبة خصم 25%.

مجال الزراعات الصحراوية:

- تقديم 50 منحة في برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية بنسبة خصم 35%.

مجال العلوم الإدارية:

- تقديم 50 منحة في برنامج الاستثمار والتمويل بنسبة خصم 25%.

- تقديم 50 منحة في برنامج نظم المعلومات المحاسبية بنسبة الخصم 25%.

مجال اللغات التطبيقية:

- تقديم 50 منحة في برنامج الترجمة الفورية (اللغة الألمانية)، بنسبة خصم 35%.

- تقديم 50 منحة في برنامج الترجمة الفورية (اللغة الإنجليزية)، بنسبة خصم 35%.

مجال السياحة والضيافة:

- تقديم 50 منحة في برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات بنسبة خصم 35%.

مجال الصناعات التكنولوجية:

• تقديم 25 منحة في برنامج تكنولوجيا خطوط الإنتاج، بسبة خصم 50%.

شروط التقدم والاستمرار في المنح الدراسية

- أن يكون الطالب مصريًا، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة 2021-2022.

- أن يحقق الطالب حد التقدم (الحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة) للبرنامج الدراسي المراد التقدم له.

- نجاح الطالب المُتقدم في اختبارات التقدم المهارية (بناءًا على المجال العلمي المُتقدم له الطالب).

- يتقدم الطالب من خلال الموقع الإلكتروني www.admission.egypt-hub.edu.eg ، ويقوم الطالب باختيار جامعة الملك سلمان الدولية والمجال والبرنامج المراد التقدم له من المجالات والبرامج الموضحة بعاليه.

- يُشترط لاستمرار الطالب في الحصول على المنحة نجاح الطالب في كل المقررات وتحقيقه لشروط المنح بجامعة الملك سلمان الدولية.

الجدير بالذكر، أن الجامعة تطرح عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي 2022/2023، ويتم عقد اختبارات القبول بالجامعة يوم الاثنين من كل أسبوع، حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.