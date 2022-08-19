مصروفات جامعة الملك سلمان 2022.. ثابتة ومنح في تخصصات استراتيجية

أعلنت جامعة الملك سلمان برامج الدراسة هذا العام لفروعها الثلاثة بمحافظة جنوب سيناء، وقال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن نظام الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية غير تقليدي في الفروع الثلاثة الذكية بمحافظة جنوب سيناء.

وتابع أن اختبارات القبول بدأت منذ انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث سجل الراغبون في الالتحاق بالبرنامج الدراسي بالجامعة، وحصلوا على تجربة تعليمية مميزة وغير تقليدية في 3 أفرع ذكية بمدينة رأس سدر ومدينة شرم الشيخ ومدينة الطور.

وواصل أن مصاريف الدراسة بالجامعة ثابتة ولم ترتفع عن العام الماضي مراعاة للظروف الاقتصادية الخاصة التي يمر بها العالم.

مصاريف جامعة الملك سلمان 2022

وأعلنت جامعة الملك سلمان عن المصروفات الدراسية 2022 وجاءت كالتالي:

• كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

• كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

• كلية الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

• كلية الزراعات الصحراوية: 43 ألفًا.

• كلية الصناعات التكنولوجية: 39 ألفًا.

• كلية الهندسة: 69 ألف جنيه.

• كلية الطب والجراحة: 105 آلاف جنيه.

• كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

• كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

• كلية الصيدلية: 85 ألف جنيه.

• كلية الهندسة وعلوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

• كلية التمريض: 31 ألف جنيه.

• كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

470 منحة في تخصصات استراتيجية

وأشار الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان إلى أنه جرى إعلان توفير 470 منحة في تخصصات استراتيجية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لهدف مواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي يشهد طفرة كبيرة في الوقت الحالي.

وتابع أن المنح مخصصة للمتفوقين في الثانوية العامة العام الدراسي 2022، والحاصلين علي ميداليات ذهبية في المجالات الرياضية، بالإضافة إلى المتفوقين من أبناء الجامعة، والأولوية لأبناء محافظة جنوب سيناء.