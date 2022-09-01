الكليات المتاحة للقسم الأدبي في المحافظات بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية

يبحث 138475 طالبًا عن الكليات المتاحة أمامهم، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، والتي جرى اعتمادها قبل قليل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بنسبة نجاح بلغت 88.7%.

أهم الكليات المتاحة بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وتعد كليات الخدمة الإجتماعية من أهم الكليات المتاحة بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، والتي يلتحق بها العديد من الطلاب، كونها من أهم كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة.

وتأتي أهم الكليات المتاحة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2022 القسم الأدبي، طبقًا للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول التنسيق، كالتالي:

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

آداب انتساب موجه العريش

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات أسوان

تربية نوعية فنية الفيوم

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية العريش رياضة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

التربية النوعية أهم كليات المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022

وتتوفر أيضا عدد من الأماكن في الكليات بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 وأبرزها التربية النوعية وتأتي هذه الكليات على النحو التالي:

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمياط

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.