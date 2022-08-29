كليات المرحلة الثالثة 2022 أدبي.. اعرف الأماكن الخالية

أعلنت وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الأماكن الخالية لكليات المرحلة الثالثة 2022 أدبي، بمختلف المعاهد والجامعات الحكومية، وذلك قبل موعد انطلاق التنسيق، الذي من المقرر أن يبدأ بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات.

كليات المرحلة الثالثة 2022 أدبي

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأماكن الخالية لكليات المرحلة الثالثة 2022 أدبي، تتمثل في عدد من الكليات التي يشترط الالتحاق بها ضرورة أن يكون الطالب مجتازا لاختبارات القدرات، وهي: «التربية النوعية شعبة فنية وموسيقية، وكليات التكنولوجيا، وتربية رياضية بنين وبنات والتربية الموسيقية والتربية الفنية، والتربية شعبة فنية وموسيقية »، وكليات التربية والتربية طفولة مبكرة، والمعاهد التجارية والمعاهد الفنية التجارية ومعاهد العلوم الإدارية، ومعاهد الحاسبات ونظم المعلومات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأكدت أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، منتظمة في العمل لاستقبال طلاب تنسيق المراحل المختلفة، ومنها طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022، والتي من المقرر أن تبدأ بعد مرحلة تقليل الاغتراب.