تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022.. ينطلق بعد نتيجة تقليل الاغتراب

أكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق أنَّ تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022 سيبدأ بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها، وذلك وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، لافتًا إلى أنَّ مرحلة تقليل الاغتراب ستنتهي يوم الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أنَّ إعلان نتيجتها سيكون خلال 72 ساعة من غلقها.

تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة كشفت عن الأماكن المتاحة لـ تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022 وكذلك الأماكن الشاغرة بالمعاهد أيضا لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، لافتًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال الطلاب الراغبين في التقدم للكليات وفقاً للحدود الدنيا، التي أقرّها الأعلى للجامعات الخاصة، و أكد أمين الأعلى للجامعات الخاص أن عدد المتقدمين للكليات تخطى حتى الآن الـ30 ألف معلم.