الكليات المتاحة لشعبتي علمي علوم ورياضة في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، ويبحث الآلاف من الطلاب عن أهم الكليات المتاحة حاليا، والتي تأتي ضمن تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة.

الكليات المتاحة لشعبي علمي في المرحلة الثالثة

وفيما يلي ننشر أهم كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 المتاحة والشاغرة لشعبتي علمي «علوم ورياضة»، كما يلي:

كلية التربية النوعية موسيقي دمياط.

كلية التربية النوعية فنية مطروح.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

المعهد التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

كلية التربية النوعية موسيقي أسوان.

كلية التربية (تعليم ابتدائي) العريش.

كلية التربية (طفولة) العريش.

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش.

كلية التربية الرياضية بنات العريش.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

كلية التربية النوعية موسيقي القاهرة.

كلية التربية النوعية موسيقي الإسكندرية.

كلية التربية الرياضية بنات السويس.

كلية التربية النوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

المعهد الفني التجاري بالعريش.

كلية التربية الرياضية بنات أسوان.

معهد طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم.

معهد نظم معلومات إدارية قطامية.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

ش.مطاعم فني سياحة إسكندرية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية.

كلية التربية الموسيقية حلوان.

كلية التربية النوعية فنية عين شمس.

كلية التربية النوعية موسيقية عين شمس.

كلية التربية الرياضية بنين العريش.

كلية التربية النوعية فنية الإسكندرية.

كلية التربية الرياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

كلية التربية النوعية موسيقى بورسعيد.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

كلية التربية الرياضية بنات الوادي الجديد.

كلية التربية النوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة.

معهد سيناء العالي سياحة وفنادق رأس سدر.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال.

المعهد الفني للفنادق بورسعيد.

المعهد الفني للفنادق قنا.

كلية التربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية التربية شعبة تربية فنية السويس.

كلية التربية الرياضية بنات الفيوم.

معهد القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات.

المعهد العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

المعهد المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

المعهد العالي سياحة وفنادق كنج مريوط.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول (شعبة التسويق).

(المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي).

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.

ش.مطاعم فني سياحة مطرية.

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية.

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال.

كلية التربية الرياضية بنين مطروح.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة.

معهد عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي.

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات.

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال.

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة.

كلية التربية النوعية موسيقي المنصورة.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث.

المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

المعهد العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول.

المعهد العالي حاسبات ونظم تجمع أول.

المعهد العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة.

معهد مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة.

معهد الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية.

معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة.

معهد العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية.

معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية.

معهد طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي.

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية المنصورة.

المعهد العالي للغات 6 أكتوبر.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال).

المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا.

المعهد العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

المعهد العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

المعهد الفني التجاري بدمياط.

المعهد الفني التجاري باسيوط.

المعهد الفني التجاري بأسوان.

المعهد الفني التجاري بالزقازيق.

المعهد الفني التجاري بسوهاج.

المعهد الفني التجاري بقنا.

المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر.

كلية التربية الرياضية بنين الزقازيق.

كلية التربية الرياضية بنات الزقازيق.

كلية التربية النوعية فنية الفيوم.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر.

معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

معهد مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة.

المعهد العالي للحاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

كلية التربية (طفولة) أسوان.

المعهد الفني التجاري بشبرا.

المعهد الفني التجاري بالمطرية.

المعهد الفني التجاري بالإسكندرية.

الفني التجاري بطنطا.

الفني التجاري بقويسنا.

الفني التجاري بالمنصورة.

الفني التجاري ببورسعيد.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية رياضية بنين أسوان.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية رياضية بنين طنطا.

تربية رياضية بنات طنطا.

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية.

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية دمياط.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.

تربية رياضية بنين بور سعيد.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية.

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية).

تربية رياضية بنات المنصورة.

تربية نوعية أسوان.

تربية نوعية فنية أسوان.

تربية العريش.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية).

أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي.

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا.

تربية رياضية بنات الإسكندرية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة.

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات).

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.

تربية رياضية بنين حلوان.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

تربية فنية حلوان بالزمالك.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

تربية رياضية بنين المنصورة.

تربية رياضية بنين دمياط.

تربية رياضية بنات بور سعيد.

تربية نوعية موسيقية أسيوط.

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم.

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس.

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية.

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير.

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة.

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية نوعية فنية بورسعيد.

تربية رياضية بنات أسيوط.

تربية رياضية بنين أسيوط.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم.

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم.

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم.

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول (شعبة نظم) .

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة).

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس.

تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية.

تربية نوعية فنية سوهاج.

تربية نوعية موسيقية سوهاج

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال).

المعهد الكندى العالي للإدارة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف.

تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

تربية نوعية سوهاج.

تربية رياضية بنين السويس.

المعهد التكنولوجى العالي للإعلام بالمنيا.

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى .

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموة جيزة.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة.

الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم.

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة.

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم.

الفراعنة العالي إدارة أعمال.

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

تربية رياضية بنات سوهاج.

تربية رياضية بنين سوهاج.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية).

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

معهد المنيا العالي للغات.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

تربية رياضية بنين مدينة السادات.

تربية رياضية بنات مدينة السادات.

تربية نوعية فنية بنها.

تربية رياضية بنين بنها.

معهد عالي خدمه جتماعية بكفر صقر شرقية.

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث.

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر.

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر.

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم.

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم).

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

تربية نوعية موسيقية بنها

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

المعهد التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

العالي ترميم الآثار بأبي قير

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

الفني للفنادق المطريه

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر الجديدة

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

الفني للفنادق الإسكندرية

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينة الشروق

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية اسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمة اجتماعية اسوان

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية مطروح

معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، لطلاب الثانوية العامة 2022، بعد الانتهاء من إعلان مرحلة تقليل الاغتراب التحويلات بين الكليات مباشرة.