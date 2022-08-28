12 كلية متاحة بجامعة الفيوم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. علمي وأدبي

أيام قليلة تفصلنا عن بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2022، في محافظة الفيوم، ليتمكن طلاب الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم للالتحاق بأي من الكليات المتاحة، فيما أعلنت جامعة الفيوم عن توافر 12 كلية لطلاب المرحلة الثالثة، بينها 9 كليات لطلاب شعبة العلمي «علوم» و«رياضة» و3 كليات لطلاب شعبة «الأدبي».

وأوضح مكتب التنسيق أنّه سيتم تأجيل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، حتى يتمكن طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني من تسجيل رغباتهم أيضاً، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق لجميع الطالب الناجحين في الدور الأول والدور الثاني معاً.

الكليات المتاحة بجامعة الفيوم

وأعلنت جامعة الفيوم، عبر موقعها الرسمي، أنّ هناك 12 كلية متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، بينها 9 كليات لطلاب شعبة العلمي سواء دور أول أو ثاني، و3 كليات متاحة لطلاب الشعبة الأدبي:

الكليات المتاحة لطلاب علمي

وأفادت الجامعة أنّ الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي سواء علوم أو رياضة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، هي:

1- كلية تربية نوعية فنية الفيوم.

2- كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

3- كلية خدمة اجتماعية الفيوم.

4- كلية آداب انتساب موجه الفيوم.

5- كلية تربية نوعية الفيوم.

6- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم التابعة لجامعة مصر الدولية التكنولوجية بدمو لشعبة «رياضة» فقط.

7- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم.

8- كلية تربية رياضية بنين الفيوم.

9- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم.

الكليات المتاحة لشعبة أدبي

وأضافت الجامعة أنّ هناك 3 كليات متاحة لطلاب شعبة الأدبي في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وهي:

1- كلية تربية رياضية بنات.

2- كلية تربية نوعية فنية.

3- كلية تربية رياضية بنين.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022

على جانب آخر، أعلنت الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه لن ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2022، إلا بعد الانتهاء من تقليل الاغتراب وإعلان النتيجة للطلاب المتقدمين بطلبات لتقليل اغترابهم، وعقب ذلك سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتنسيق رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، من خلال معامل التنسيق الإلكتروني في مختلف الجامعات.