تنسيق معهد فني تجاري 2022.. متاح لطلاب المرحلة الثالثة

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق معهد فني تجاري 2022 ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، التي تبدأ عقب الانتهاء من أعمال تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد.

طلاب الدبلومات الفنية

وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن معهد فني تجاري 2022 يقبل طلاب الدبلومات الفنية، وسبفتح باب التنسيق لهم خلال شهر سبتمبر المقبل، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بخطوات التنسيق كافة، واتباع القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يحق لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، التي تشمل مجموعة من البرامج المميزة، تؤهل الطلاب لاحتياجات سوق العمل؛ لأنها بينية مطلوبة بالفعل.

الجامعات التكنولوجية

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف الشريحة الأكبر من طلاب الدبلومات الفنية، وجرى افتتاح 7 جامعات جديدة غير الـ3 التي افتتحت خلال السنوات الماضية، ومن المقرر تخرج الدفعة الأولى خلال العام الدراسي الجديد.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الجامعات كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب للعام الجديد، بتجهيز البنية التحتية من معامل وقاعات تدريس وورش، مؤكدة أنها تهتم بعقد شراكات مختلفة مع الشركات الصناعية لتدريب الطلاب خلال فترة الدراسة والإجازة أيضا.

ومن المقرر وفق وزارة التعليم العالي، أن ينطلق تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022، خلال شهر سبتمبر المقبل، في النصف الأول من الشهر، ويجرى حاليا الاستعداد بمكاتب التنسيق الإلكتروني لاستقبال الطلاب وتسجيل رغباتهم، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، خاصة فيما يتعلق بعدد الرغبات التي تقدر بـ75 رغبة لكل طالب، وهناك أماكن شاغرة لطلاب تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات، سواء صناعية أو تجارية أو زراعية او سياحية، مع التنفيذ الكامل لقرارات «الأعلى للجامعات الحكومية» في هذا الشأن.