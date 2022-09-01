«مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«التنسيقية» تكرم أوائل الشهادة الثانوية غدا

ينظم حزب حماة الوطن، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتفالية كبرى، غدا، لتكريم الأوائل من الشهادات الثانوية.

يحضر الحفل عدد من الوزراء، أبرزهم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

هدايا قيمة للأوائل ودروعًا

ويقدم الحزب هدايا قيمة للأوائل ودروعًا، تقديرا لجهودهم طوال العام الدراسي، وتفوقهم في النتيجة النهائية لامتحانات الثانوية، إذ يشهد الحفل تكريم 58 طالبًا من أوائل المرحلة الثانوية بمختلف فروعها وشعبها من جميع أنحاء الجمهورية.

تأتي الفعاليات التكريمية لحزب حماة الوطن بهدف تحفيز الشباب ومكافأتهم على التميز، وسيتسلم الطلبة عدداً من الجوائز القيمة، مثل جنيهات ذهب وجوائز ومكافآت أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت التكريم كمفاجأة للطلاب.

المشاركين في التكريم

ويشارك في التكريم عدد من قيادات حزب مستقبل وطن، على رأسهم، الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس الحزب، وأمين الصندوق، بالإضافة لعدد من قيادات مجلسي النواب والشيوخ وأمانات ولجان الحزب.