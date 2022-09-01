نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. النتيجة خلال ساعات

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، قبل قليل، إذ وصلت إلى 88.7%، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة على موقع الوزارة إلكترونيا، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم، في بيان صدر عنه اليوم، أنّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، كانت تعتمد على الفهم، ونتاج التعلم ومخرجاته.

نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وأشار وزير التربية والتعليم، إنّ نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بلغت 88.7%، إذ بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 157 ألفًا و930 طالبًا وطالبة، حضر منهم 156 ألفًا و88 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة بنسبة 88.7%.

وأوضح حجازي، أنّ جميع أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري؛ لتجنب حدوث أي أخطاء، كما تم تحويل جميع محاضر الغش الإلكتروني إلى الشؤون القانونية في الوزارة لإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطلاب الغشاشين.

نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّ نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، اعتمدت بعد مراجعة النتائج بشكلٍ منضبط، وأن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة بين جموع الطلاب، منوهاً بأنّ الوزارة تواصل الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2023، ومن المنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل.