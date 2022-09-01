حنفي جبالي يشارك في أعمال مؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر السنوي الـ 11 لرؤساء البرلمانات الأفريقية، والمُنعقد في جنوب أفريقيا.

تضمنت كلمة رئيس مجلس النواب الموضوع الرئيسي للمؤتمر وهو «تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية.. تعزيز نظم الأغذية الزراعية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تسريع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية».

وأكد خلالها أن الدولة المصرية لم تألُ جُهداً من أجل دعم قضايا قارتها الأفريقية منذ أن كانت في طليعة المساندين والداعمين لتطلعات الشعوب الأفريقية الشقيقة من أجل نيل الحرية والاستقلال.

التكامل الأفريقي بين الدول

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مصر سعت لترسيخ مقاربة تنموية أفريقية تُعظم من التكامل الأفريقي المأمول وتُرسخ الاندماج القاري الكفيل بوضع القارة الأفريقية في مكانتها المُستحقة على الساحة الدولية، مبينا أن المجتمع الدولي يعاني من أشكال مُختلفة ومتزامنة من التحديات المُعقدة والمتشابكة وهو ما أنتج أمواجًا من الصدمات الاقتصادية القاسية على العالم بأسره وعلى القارة الأفريقية على وجه الخصوص.

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن أزمة تفاقم تهديد الأمن الغذائي تُعد في صدارة الاهتمامات للقارة الأفريقية كونها تُشكل تهديداً وجودياً للشعوب والمجتمعات الأفريقية، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمعونة للأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي الأفريقي.

وأشار إلى دور الدولة المصرية، التي تولي أهمية وأولوية خاصة للقضايا الأفريقية خلال استضافتها لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ COP 27.

تنويع مصادر الغذاء

ودعا رئيس مجلس النواب الدول الأفريقية إلى التكاتف واتخاذ جملة من التدابير الفورية ووضع الاستراتيجيات طويلة المدى من أجل تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة الأفريقية وتوطين التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة وتحسين القدرات التنافسية للاقتصادات الأفريقية من أجل تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي المُستدام.