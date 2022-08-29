محافظ الغربية ورئيس «مشروعات النواب» يتفقدان «عربات الطعام المتنقلة»

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، مشروع عربات الطعام المتنقلة والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بكورنيش القاصد بمنطقة الاستاد، لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

مشروع عربات الطعام المتنقلة في طنطا

وتفقد «رحمي» و«مرعي» التشغيل الفعلي وانتظام العمل للعربات المتواجدة بطول 500 متر على كورنيش القاصد، حيث استمعا للشباب أصحاب تلك المشروعات، والذين توجهوا بالشكر للمحافظ على هذا المشروع المتميز، كما وجه الأهالي المتواجدين الشكر لمحافظ الغربية على تطوير المنطقة وجعلها متنفس حضاري يليق بأهالي طنطا.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مدن المحافظة، حيث تم الاستقرار على تخصيص ثلاث مناطق بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب أماكن أخرى في مختلف المراكز والمدن والأحياء، وذلك بهدف تنفيذ رؤية الدولة بدمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال لتنفيذ المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وضع تعريفات محددة لوحدات الطعام المتنقلة

وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت على صياغة القانون رقم 92 لسنة 2018، بشكل يضمن وضع تعريفات محددة لوحدات الطعام المتنقلة من حيث نوع الوحدة والنشاط المرخص به ومدة الترخيص والاشتراطات الفنية التي يجب توافرها في العربة لسلامتها، خاصة أن غالبية العربات موجودة في مناطق وتجمعات سكنية، مشيداً بالدور المتميز للمحافظة في سرعة تطبيق القانون كأول محافظة تضع لائحة استرشادية لتنظيم العمل، وأصبحت تلك المنطقة نموذج فريد يحتذى به لكافة المحافظات.

رافق المحافظ خلال الجولة، المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.