السيسي يوجّه بالإسراع في التعاون مع الشركة اليونانية لإنتاج ونقل الطاقة النظيفة لأوروبا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، ديميتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين.

إنجازات في البنية الأساسية للدولة

وأعرب رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس، عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادته من إنجازات في البنية الأساسية للدولة، خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة زمنية قياسية.

تحديات الطاقة في أوروبا

وأكد كوبيلوزيس، تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر، التي تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان، خاصة في إطار التحديات التي تواجه أوروبا حاليا في مجال الطاقة.

استدامة تأمينَ الإمدادات الكهربائية

واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليوناني لإنتاج 9.5 جيجا وات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس في مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة في مجال الكهرباء وفق استراتيجية وطنية متكاملة الأركان، من محطات إنتاج، وخطوط نقل، وشبكات توزيع وتحكم، ضمنت استدامة تأمينَ الإمدادات الكهربائية لربوع الدولة كافة، وفتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمي الكهربائي.

ووجّه الرئيس بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية، لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة، الذي يخدم ليس فقط مصر واليونان، ولكن القارتين الأفريقية والأوروبية، وترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.