كليات المرحلة الثالثة بجامعة الزقازيق بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية 2022

تشهد جامعة الزقازيق إقبالًا كبيرًا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها المختلفة كل عام، ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي للدور الثاني 2022، إذ يسعى طلاب المرحلة الثالثة للتعرف على ما تبقي من أماكن شاغرة في كليات جامعة الزقازيق في تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022.

وأتاح موقع جريدة الوطن نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2022، ويمكن معرفتها من هنــــــا.

وجامعة الزقازيق هي واحدة من الجامعات المصرية التي تتميز بوجود العديد من الكليات، وتضم آلاف الطلاب حيث يوجد بها 20 كلية ومعهد .

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة بجامعة الزقازيق

ووفقًا لموقع تنسيق كليات جامعة الزقازيق 2022، فإن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة بجامعة الزقازيق بعد شغل عدد كبير من المقاعد وإغلاق عدد كبير من الكليات في المرحلتين الأولى والثانية، هي كالتالي:

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

المعهد الفني الصناعي الزقازيق

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية فنية الزقازيق

المعهد الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجاري بالزقازيق

المعهد عالي خدمه اجتماعية بكفر صقر شرقية.

كانت نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، أُعلنت منذ قليل على موقع الوزارة وجريدة الوطن، حيث يبدأ الطلاب البحث عن الأماكن الشاغرة والمتبقية من المرحلة الثانية، خاصة مع وجود أماكن ضئيلة في الكليات وتواجد أماكن في المعاهد العليا.