تخصصات ومصاريف جامعة الزقازيق الأهلية.. 4 كليات علمية

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الانتهاء من الاستعدادات لبدء الدراسة بجامعة الزقازيق الأهلية للعام الجامعي 2022/2023 في أول أكتوبر المقبل، وأعلن عن فتح باب القبول بالجامعة.

الكليات والتخصصات المتاحة في جامعة الزقازيق الأهلية

- كلية الطب والجراحة: برنامج الطب والجراحة العامة.

- كليه طب وجراحة الفم والأسنان: برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الهندسة: برنامجي الميكاترونيك، هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد.

- كلية الحاسبات والمعلومات: برنامج نظم معلومات الطيران.

رسوم الالتحاق بجامعة الزقازيق الأهلية

- كلية الطب والجراحة: 85 ألف جنيه

- كليه طب وجراحة الفم والأسنان: 80 ألف جنيه

- كلية الهندسة: 45 ألف جنيه

- كلية الحاسبات والمعلومات: 40 ألف جنيه

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، أن هذه الرسوم الدراسية تعادل 50% من التكلفة الفعلية والباقي دعم من الدولة، مشيرًا إلى أن جامعة الزقازيق الأهلية ليست هادفة للربح، وأن المصروفات المقررة أقل من القيمة الفعلية للخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب، والتي تحظى بدعم كبير من الدولة.

عدد كبير من الأساتذة المتخصصين والمؤهلين على أعلى مستوى

ولفت إلى أن الجامعة تشتمل على عدد كبير من الأساتذة المتخصصين والمؤهلين على أعلى مستوى، كما تحتوي الجامعة أيضا على برامج متميزة تتوافق مع متطلبات سوق العمل هي: برنامج الطب والجراحة العامة بكلية الطب البشري، برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان.

وتابع، كما تشتمل على برنامجي الميكاترونيك وهندسة الإنشاءات وإدارة التشييد بكلية الهندسة، وبرنامج نظم معلومات الطيران بكلية الحاسبات والمعلومات والذي تم اعتماده من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الكلية الجوية وجامعة الزقازيق، والذي يعد الأول من نوعه.