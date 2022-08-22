مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023.. 85 ألف جنيه لكلية الطب والجراحة

يسعى الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة لمعرفة مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023، ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتي تبدأ بها الدراسة هذا العام الدراسي لأول مرة، بعد الإعلان عن فتح باب القبول للعام 2022 - 2023.

التخصصات المتاحة في جامعة الزقازيق الأهلية

وأوضحت جامعة الزقازيق الأهلية، خلال بيان لها، التخصصات المتاحة بها، وهي كلية الطب والجراحة من خلال برنامج الطب والجراحة العامة، وكليه طب وجراح الفم والأسنان من خلال برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وكلية الهندسة من خلال برنامجي الميكاترونيك، وهندسة الإنشاءات وإدارة التشييد، وكلية الحاسبات والمعلومات من خلال برنامج نظم معلومات الطيران.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية

وأشار البيان إلى مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية، ومقرها العاشر من رمضان، هي:

كلية الطب والجراحة: 85 ألف جنيه.

كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 45 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات: 40 ألف جنيه.

وذكرت جامعة الزقازيق الأهلية، خلال بيان لها ان هذه الرسوم الدراسية تعادل 50% من التكلفة الفعلية والباقي دعم من الدولة.

وتقع الجامعة على مساحة 44 فداناً، وتضم عدة مبان، منها ثلاثة مبان للعلوم الطبية، ومبنيين للعلوم الهندسية ومبنى للعلوم الإنسانية ومبنى لإدارة الجامعة، ومبنى للمعامل المركزية، ومبنى للورش والملاعب والساحة الأكاديمية.

وتهدف الجامعة إلى مواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على التعليم العالي، وإتاحة فرص تعليمية بمعايير عالمية، من خلال تقديم برامج دراسية تُناسب احتياجات سوق العمل.