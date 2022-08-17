نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق 2022.. تخصصات متقدمة

وسط ترقب عدد كبير من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة علمي رياضة الراغبين في الالتحاق بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق 2022‏، وذلك بجموع 363 درجة ضمن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق 2022

وقال الدكتور صبري عبدالرحيم أحمد عبدالهادي عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق: «نمر بمرحلة انطلاق وعطاء تتطلب المساهمة الإيجابية والجدية من كل مواطن، وحيث يمثل ركنا الهندسة (البناء والإنتاج) جزءًا مهمًا فيها لمواجهة تحديات عدة، مثل الطاقة النظيفة والمياه العذبة والبناء والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات».

وتابع: «من هذا المنطلق وبروح التصميم والرغبة في التقدم للأمام بهندسة الزقازيق، أدعو أبناءنا وبناتنا الطلاب إلى المشاركة في صنع هذا التحول والتطور، متمنيا أن تشهد الكلية تخرج مهندسين ذي معرفة عريضة وعميقة.

إتاحة برامج خاصة وتدريب مهني

وأشار إلى أن كلية الهندسة بجامعة الزقازيق تتطلع إلى إثراء الحياة المهنية والشخصية لجميع العاملين من أفراد المجتمع في المجالات المختلفة، عن طريق إتاحة برامج خاصة وتدريب مهني في نطاق واسع من التخصصات في التعلم والتنمية المجتمعية المستدامة من أجل النهوض بشخصية وإمكانات ومهارات المتعلم والمتدرب ليكون قادرًا على مواكبة التطور والتعامل والتنافس مع الكيانات الإقليمية والعالمية. والارتقاء بقدرات المهندسين والمهنيين وغيرهم من أفراد المجتمع باعتماد برامج تخصصية وخدمات التدريب ومناهج التأهيل التي تساعدهم على الممارسة المهنية الفاعلة وتعزز إثراء معلوماتهم وتحسين مهاراتهم لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.