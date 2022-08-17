نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الزقازيق 2022.. حصلت على الأيزو 3 مرات

أعلنت جامعة الزقازيق، نتيجة تنسيق كلية الطب بالجامعة، حيث يترقب عدد كبير من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم، والراغبين في الالتحاق بكلية الطب بجامعة الزقازيق، نتيجة التنسيق.

تنسيق كلية الطب جامعة الزقازيق 2022

وأعلنت الجامعة استقبال أوراق الطلاب بكلية طب جامعة الزقازيق، بعد أن أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب جامعة الزقازيق 2022‏، وذلك بمجموع 385 درجة ضمن تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022.

ودعا الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، إلى تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على رسالة الكلية من ضمان جودة التعليم والتدريس الطبي، والبحث العلمي الجاد الذي يتناول مشاكل البيئة من أجل تخريج أطباء أكفاء وتقديم رعاية طبية راقية للمرضى.

مواكبة التقدم العلمي

كما دعا إلى مواكبة التقدم العلمي والطبي بما يتوافق والمعايير العالمية، وأن يكون الانتماء فقط لحب الوطن والالتزام بالقانون والتقاليد الجامعية العريقة.

توفير بيئة داعمة ومحفزة للبحث العلمي

ولفت إلى تطوير الموارد المادية المتاحة للبحث العلمي بالكلية، وأنشطة وبرامج متطورة من الكلية لخدمة المجتمع، والتوسع في الشراكات والاتفاقيات المجتمعية وزيادة الموارد الذاتية للكلية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار، ودعم البحوث العلمية والنشر الدولي، والالتزام بتطبيق معايير الجودة لتخريج أطباء قادرين على تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع.

وأشار عميد الكلية إلى تطوير برامج الدراسات العليا واستحداث برامج جديدة غير تقليدية، وزيادة عدد الطلاب الوافدين المسجلين لبرامج الدراسات العليا خاصة من الدول العربية والإفريقية، وتطوير استراتيجيات التدريس والتقويم لبرامج الدراسات العليا، وتفعيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي والملكية الفكرية بالكلية.

وأعلن رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عثمان شعلان خلال الأيام الماضية، أن كلية الطب البشري حصلت على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للمرة الثالثة.