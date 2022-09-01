طريقة توزيع درجات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 في كل المواد.. اعرفها

يبحث عدد كبير من الطلاب عن طرق توزيع درجات الثانوية العامة للدور الثاني 2022، في مختلف المواد، وجاء توزيع درجات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، طبقًا لبيان وزارة التربية والتعليم كالتالي: الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية هي 80 درجة، والإنجليزية 50 درجة، والفرنسية أو الألمانية، والإسبانية تكون من 40 درجة، وذلك فيما يتعلق بمواد اللغات.

توزيع درجات الثانوية العامة للدور الثاني 2022 في الأدبي

وفي الشعبة الأدبية يأتي توزيع درجات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 كالتالي: التاريخ 60 درجة، الجغرافيا 60 درجة وكذلك كل من والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع بواقع 60 درجة أيضًا.

توزيع درجات الثانوية العامة للدور الثاني 2022 شعبة علمي

تتوزع درجات المواد العلمية المرتبطة بشبعة علمي «علوم ورياضة» الكيمياء، والفيزياء كلاهما من 60 درجة، بينما تبلغ درجات الرياضيات التطبيقية والبحتة 60 درجة، كما تم توزيع درجات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 في الأحياء والجيولوجيا أيضا 60 درجة والتربية الدينية تكون 25 درجة، وكذلك مادة التربية الوطنية، لكن طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم يحصل طلاب الدور الثاني على نسبة 50‎%‎ من درجات المادة فقط حتى وإن حصل على الدرجة النهائية في الدور الثاني.

طرق حساب توزيع درجات الثانوية العامة للدور الثاني 2022

ويسعى طلاب الثانوية العامة لحساب درجات الدور الثاني 2022 حيث يحصل الطالب على 50% فقط من الدرجة الكلية لكل مادة، على أن يتم إضافتها إلى المجموع الكلي، وذلك بعد طرح درجات مادة الرسوب في المادة بالدور الأول.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، ويمكن للطلاب أن يعرفوا النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، او من موقع الوطن من هنــــــا.