توزيع درجات مادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2022

يهتم طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بالبحث عن توزيع درجات مادة الديناميكا، التي سيعقد امتحانها غدا الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022، فهي فرع من فروع مادة الرياضة «2»، التي تعتبر واحدة من أهم المادة المضافة للمجموع.

وترصد «الوطن» في السياق التالي، توزيع درجات مادة الديناميكا للثانوية العامة 2022، التالي ذكرها كالتالي:

توزيع درجات مادة الديناميكا 2022

- النهاية الكبرى 30 درجة.

- النهاية الصغرى 15 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 25 سؤال.

- موزعة على 20 سؤالًا لكل سؤال درجة.

- 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

- مدة الإجابة ساعتين كاملتين.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا

كما أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يكون إلكترونيًا، داخل المركز القومي للامتحانات بالمدينة التعليمية الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، وسط إجراءات أمنية مشددة، ويتم إرسال أوراق إجابات الطلاب «البابل شيت»، مباشرة إلى مقر المركز القومي للامتحانات، حيث يتواجد هناك أعدادا من الماسح الضوئي الذي يتم استخدامه في التصحيح الإلكتروني لكل مواد الثانوية العامة بلا استثناء.

707 آلاف و992 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022

ويؤدي 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي، امتحانات المواد الأساسية المضافة للصف الثالث الثانوي، إذ أدوا امتحاني مادة الكيمياء والجغرافيا، أمس الأحد، الموافق 3 يوليو 2022، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديريات التعليمي المتواجدين بغرف العمليات المحلية، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بكافة تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة تحت إرشادات الدكتور طارق شوقي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع اللجان الامتحانية على درجة عالية من التعقيم ضد فيروس كورونا، وذلك للمحافظة على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين وكافة المقيمين على الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بصورة منتظمة دون حدوث أية معوقات تؤثر على سير المنظومة الامتحانية.