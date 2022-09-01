اليوم.. الفيلم اللبناني «حديد نحاس بطاريات» يفتتح أيام فينيسا السينمائية

يفتتح الفيلم اللبناني «حديد نحاس بطاريات» للمخرج وسام شرف، اليوم، النسخة الـ19 من أيام فينيسيا «جيورناتي ديجلي أوتوري» المقام بالتوازي مع فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر الجاري، ويلي عرض الفيلم ندوة مع صناعه من بينهم المخرج وسام شرف وبطلي الفيلم زياد جلاد وكلارا كوتور.

قصة فيلم «حديد نحاس بطاريات»

تدور أحداث فيلم «حديد نحاس بطاريات»، حول لاجئ سوري يدعى «أحمد» يقع في حب خادمة تعمل في منزل زوجين مسنين تدعى «مهدية»، بينما تحاول تحرير نفسها من أصحاب عملها، يكافح «أحمد» من أجل البقاء من خلال بيع الخردة المعدنية ولكنه يتأثر بمرض غامض، وانتهزوا فرصتهم وفروا من بيروت، في محاولة يائسة للبدء من جديد في مكان آخر ، لكن بدأت حالة أحمد الجسدية تزداد سوءًا.

مواعيد عرض فيلم «حديد نحاس بطاريات» في مهرجان فينيسيا السينمائي

وحددت إدارة المهرجان عرضان إضافيان للفيلم، الأول في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء الغد، وبعرض الثاني يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الـ 11:30 صباحا، وذلك وفقا للجدول الرسمي للعروض.

5 أفلام ممولة من مهرجان البحر الأحمر تشارك في فينيسا السينمائي

ويعتبر الفيلم واحد من الأفلام الخمسة الممولة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتتضمن القائمة 4 أفلام أخرى مشاركة في المهرجان من بينها فيلم «نزوح» للمخرجة السورية سؤدد كعدان، وفيلم «الحدائق المعلقة» للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراج، المشاركان في قسم ««Horizons Extra»، وفيلم «آخر ملكة» للمخرج الفرنسي الجزائري دامين أونوري، بالإضافة إلى فيلم «ملكات» للمخرجة والكاتبة المغربية ياسمين بنكيران، في قسم أسبوع النقاد.